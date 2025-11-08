Flamengo le renueva el contrato al uruguayo Giorgian de Arrascaeta hasta diciembre de 2028

"Vamos a ver la magia de Arrascaeta por mucho más tiempo", anunció el conjunto de Río de Janeiro en un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la importancia que el centrocampista, que viste la camisa 10 de Zico, ha tenido para el equipo en la actual temporada.

El club carioca explicó en un comunicado que el nuevo contrato prevé su extensión automática hasta diciembre de 2029 en caso de que el centrocampista de la selección uruguaya cumpla una serie de metas establecidas por ambas partes.

"Es una de las noticias más felices de mi carrera. Siempre quise permanecer en Flamengo y seguir escribiendo su historia. El club siempre fue mi prioridad", afirmó el centrocampista tras firmar la renovación del contrato.

Según datos citados en el comunicado, desde su llegada al Flamengo en enero de 2019, Arrascaeta se convirtió en una de las principales referencias del equipo, con el que ha anotado 95 goles y ofrecido 104 asistencias en 348 partidos oficiales.

En siete temporadas con Flamengo, el uruguayo acumula quince títulos, incluyendo dos de la Libertadores (2019 y 2022), dos del Campeonato Brasileño (2019 y 2020) y dos de la Copa do Brasil (2022 y 2024).

El centrocampista también conquistó tres títulos de la Supercopa de Brasil (2020, 2021 y 2025), uno de la Recopa Sudamericana (2020) y cinco del Campeonato Carioca (2109, 2020, 2021, 2024 y 2025).

"Los números lo ubican como el extranjero con mayor número de goles en la historia del club y entre los jugadores más destacados del fútbol brasileño en los últimos años", según el conjunto carioca.

Arrascaeta aún puede sumar otros dos títulos este año, ya que Flamengo disputará con el también brasileño Palmeiras la final de la Libertadores el 29 de noviembre próximo en Lima, y a falta de siete jornadas para el final del Campeonato Brasileño es segundo en la clasificación a tres puntos del mismo rival.