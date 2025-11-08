Flick: "En Brujas no vimos el espíritu de lucha que necesitamos"

"El Celta está en un buen momento anímico, han ganado los últimos partidos. Quizás está en una mejor dinámica que nosotros, pero tendrá mucho que ver nuestra actitud y mentalidad. Queremos ganar porque para nosotros es importante irnos al parón con tres puntos más", ha explicado el técnico alemán en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Flick ha confirmado que el central Eric Garcia, que se fracturó la nariz el miércoles ante el Brujas, podrá jugar en Balaídos con una máscara, mientras que ha admitido que tiene "dudas" con el lateral Jules Kounde, que no ha completado el entrenamiento, y ha ratificado que el portero Joan García no reaparecerá hasta después del parón.

Preguntado por la fragilidad defensiva de los últimos encuentros, el preparador del Barcelona ha remarcado que no extraña un mayor compromiso de sus jugadores, de quienes ha dicho que "saben lo que tienen que hacer", pero sí ha reconocido que deben jugar "con más confianza".

"Pudo verse en el partido contra el Brujas. Nuestra última línea estaba demasiado hundida, dimos muchos espacios al rival y nos costó cubrirlos. Los mismo pasa con los delanteros, lejos de donde queremos que estén. Normalmente tenemos una estructura y la queremos mantener. Nos falta estar bien conectados sin balón", ha reflexionado.

Sobre la reciente mejoría del atacante Lamine Yamal, Flick ha celebrado que "ha cambiado su disciplina" en el día a día para bien y "está volviendo a su mejor nivel", pero ha subrayado la necesidad de "cuidar" al futbolista.

"El proceso (de recuperación de su pubalgia) no ha terminado. Tenemos que cuidar la lesión, no solo nosotros, también la selección. Creo que ellos también lo harán", ha señalado el técnico germano, quien ha admitido no haber hablado con el seleccionador español, Luis de la Fuente, sobre cómo gestionar los minutos del '10' azulgrana.

Asimismo, Flick ha rechazado las comparaciones entre esta segunda temporada en el Barcelona con su segunda campaña al frente del Bayern Múnich, y ha recordado que el equipo catalán cuenta con "muchos lesionados, algunos jugadores clave", algo que es "muy importante" y están "gestionando muy bien".

"Estamos en noviembre, a cinco puntos del Real Madrid y hay que seguir hasta mayo. Queda mucha temporada, hay que jugar mucho mejor, pero lo más importante es que cuando vuelvan, los lesionados nos podrán ayudar mucho. Será un buen punto de partida. Hasta entonces tenemos que luchar en partidos como el de mañana", ha analizado.

Por último, a raíz del entrenamiento a puertas abierta del viernes en el Spotify Camp Nou, con un aforo limitado a 23.000 espectadores, Flick ha comentado que "la primera impresión es increíble", ya que "puedes sentir la historia del estadio".

"Tuve unas grandes sensaciones, porque creo que cuando volvamos nos va a ayudar mucho. Ayer se notaba, la afición está mucho más cerca que en Montjuïc. Será muy importante para el futuro del club", ha sentenciado.