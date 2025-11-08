Luis Enrique no tiene "prisa" para fichar pese a lesiones de Achraf, Dembélé y Nuno Mendes

"Siempre estamos abiertos a fichajes, pero no hay prisa", manifestó Luis Enrique en rueda de prensa en el Campus del PSG en Poissy (Yvelines), a la afueras de París.

Preguntado por Hakimi, Dembélé y Mendes, el técnico español explicó que el club afronta la situación con tranquilidad: "No hay problema, son lesiones, claro, pero todos los equipos las tienen. Estamos tranquilos y relajados, sin preocupaciones".

Los tres jugadores estarán de baja varias semanas tras lesionarse contra el Bayern de Múnich el martes -partido que perdió el PSG ( 2-1)-, y por tanto, no podrán jugar el domingo en el encuentro de liga contra el Lyon.

Una "dificultad" que Luis Enrique ve como "una oportunidad para dar minutos a jugadores" que saltan menos al terreno de juego.

Según el informe médico facilitado hace tres días, Achraf Hakimi, la principal preocupación tras la dura entrada sufrida por el colombiano Luis Díaz este martes, sufre un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante casi dos meses.

Ousmane Dembélé ha sufrido una lesión en la pantorrilla y permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas.

En cuanto, Nuno Mendes sufre un esguince en la rodilla izquierda y estará bajo atención médica durante las próximas semanas.

El informe médico facilitado por el París Saint-Germanin también se refiere a Désiré Doué, quien continúa su labor de rehabilitación.

Luis Enrique achacó en la noche del pasado martes los malos resultados cosechados frente al Bayern Múnich en el partido de Liga de Campeones, a la falta de forma de sus jugadores.

"No recuerdo ningún partido esta temporada con todo el equipo en forma. Hay que gestionar esto, no son excusas, es nuestra responsabilidad de mejorar, pero hay que aceptar que el adversario ha sido superior", dijo entonces.