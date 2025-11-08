Murrieta amarra el tercer puesto de México en el Mundial sub-17

El combinado dirigido por Miguel Gambero firmó una victoria agónica, con una primera parte dominada por México con muchas ocasiones que no lograron certificar con una protagonista: Joselyn Solís, que dispuso de tres intentos que no tuvieron el premio del gol.

En el segundo período, Brasil dio un paso adelante y tomó los mandos del choque hasta anotar el primer tanto del duelo en el minuto 78, cuando Kaylane abrió el marcador tras quedarse sola frente a Murrieta tras una asistencia de María.

México, destinada a la derrota, no se rindió y en la última jugada del partido, en el minuto 96, Evelin se marcó un gol en propia meta para dar vida al equipo de Gambero. La prórroga no dictó sentencia y fue la tanda de penaltis la que decidió el nombre del tercer puesto del Mundial.

Y eso que comenzó con un fallo de Alvarado, que se encontró con una parada de Morganti en el primer disparo de México. Después, el combinado azteca se repuso y por medio de Ibarra, Villalpando y Monroy marcaron sus tres siguientes lanzamientos, mientras que Murrieta adivinó y detuvo los intentos de Dulce María y de Dany Pereira para dar el tercer puesto a su país.

