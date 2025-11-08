Nico González y Musso, en la convocatoria de 24 jugadores de Simeone

Nico, que se perdió el duelo ante el conjunto belga por un golpe sufrido hace una semana ante el Sevilla, estaba en duda para el encuentro de este sábado en el Metropolitano, en el que figura en la citación, al igual que Musso, que se ha perdido los dos últimos choques a causa de una faringoamigdalitis.

Le Normand es la única baja por la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sufrida el pasado martes frente al Union Saint-Gilloise.

La convocatoria está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, David Hancko, Clement Lenglet, José María Giménez, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los medios Johnny Cardoso, Thiago Almada, Álex Baena, Conor Gallagher, Pablo Barrios y Koke Resurrección; los extremos Giuliano Simeone, Carlos Martín y Nico González; y los delanteros Alexander Sorloth, Julián Alvarez, Antoine Griezmann y Giacomo Raspadori.