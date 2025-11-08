Pellegrini: "Sería un error creer que vamos a ganar porque no pasan un buen momento"

"Tiene muy buen plantel. La temporada pasada nos tocó ir a jugar un días después de la dana y se vivió un ambiente espectacular. Tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar", señaló en rueda de prensa Pellegrini, quien confirmó las bajas por lesión de Pau López, Isco, Junior Firpo y el suizo Ricardo Rodríguez, de quien dijo que "está bien" pero no quieren forzarle.

El chileno insistió en que su equipo se tiene que centrar en el duelo de Mestalla sin pensar en otros como el de eterna rivalidad ante el Sevilla, que será tras el parón y después del Girona.

"Uno de los grandes errores que podríamos cometer es estar pensando en partidos que ahora no tocan. Hay que mirar al Valencia. El equipo viene jugando muy bien, pero para conseguir los tres puntos hay que repetirlo. Después viene el parón de selecciones y después Girona y volver a la Europa League", aseveró.

Insistió en que tienen "muchas cosas como para estar pensando antes en el derbi: le dedicaremos todo el tiempo posible cuando toque", apuntó el chileno, quien destacó la aportación de Aitor Ruibal, Ángel Ortiz o Pablo Fornals, convocado por España después de cuatro años.

"Que (Luis de la Fuente) haya llamado a Pablo define a la perfección el rendimiento tan alto que tiene", destacó Pellegrini, quien nuevamente eludió pronunciarse sobre su renovación y dijo que ya se verá el futuro dónde le lleva desde un presente en el que está "muy contento aquí".