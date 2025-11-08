Xabi Alonso: “Contra el Rayo necesitamos madurez, conexión e intensidad”

“Es una visita exigente la que tenemos a Vallecas. El Rayo está en buen momento y todas las visitas allí han sido exigentes. Estamos preparados para un partido con mucha intensidad y mucho ritmo que nos va a exigir mucho”, dijo en rueda de prensa.

“Cada partido es el más importante. Nosotros vamos con esa mentalidad. Desde la vuelta del partido de ‘Champions’ lo más importante es Vallecas. En Liga queremos seguir con el ritmo que estamos teniendo y acabar bien antes del parón”, añadió.

Además, tuvo palabras de halago hacia Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano.

“Es un muy buen equipo con un gran entrenador. Está haciendo las cosas muy bien y le han dado continuidad. Dominan muy bien su forma de jugar y tendremos que tener mucha madurez, conexión, intensidad y saber que no van a haber momentos fáciles”, señaló.

“Íñigo ha cogido el relevo de Andoni -Iraola- con mucha personalidad. Es un equipo con cosas muy claras. Me gusta su personalidad y su forma de transmitir a los jugadores”, apuntó.