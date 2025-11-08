Xabi Alonso: “No hay que hacer valoraciones por un partido”

“Hay que contextualizar. No hay que hacer valoraciones por un partido”, contestó en rueda de prensa al ser preguntado por los 4 kilómetros menos que corrió su equipo respecto al Liverpool en Anfield, donde fue derrotado por 1-0, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

“El partido de Liverpool está analizado, hablado y lo que tenemos en mente ahora mismo es Vallecas”, valoró.

En la rueda de prensa previa al encuentro ante el Rayo Vallecano, el técnico madridista contestó a 12 preguntas en ocho minutos, sin querer entrar en detalles de la derrota en Liverpool y con respuestas cortas.

“Estamos desarrollando. Sabemos dónde estamos en la Liga y en la ‘Champions’”, comentó sobre en qué punto está su equipo tras el primer cuarto de temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, consideró que Trent Alexander-Arnold “está preparado” para ser titular tras volver a contar con minutos en Anfield después de lesión y alabó de Fede Valverde su “buena actitud” para jugar donde lo necesite el equipo.

“Fede ha jugado -de lateral derecho- y lo ha jugado muy bien. Tiene una buena actitud, muy predispuesto para ayudar al equipo. Es una opción que tenemos a corto y a medio plazo”, declaró.

Otro nombre propio sobre el que respondió es por el brasileño Rodrygo Goes, quien jugó de extremo derecho los minutos finales en Anfield, lejos de la banda izquierda que veía Xabi como su mejor posición.

“Es una posibilidad -que juegue más de extremo derecho-. Puede jugar por las dos bandas, lo ha hecho mucho, incluso por el centro”, dijo.

Además, ponderó a sus jugadores al ser preguntado sobre las declaraciones de Gareth Bale sobre que en el Real Madrid ha de gestionar más egos que en el Bayer Leverkusen.

“Tengo un vestuario con buenos jugadores y mucha personalidad. Estoy muy contento con ellos, vamos dando pasos y eso es lo que me hace tener energía”, aseguró.