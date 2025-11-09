0-0. Bolivia y Catar se eliminan con un empate sin goles

Ambas selecciones necesitaban ganar para aspirar a la segunda plaza del grupo A o para convertirse en uno de los mejores terceras. Ese era el camino para acceder a la siguiente fase y el empate perjudicaba a Bolivia y a Catar, que finalmente terminaron su recorrido con uno y dos puntos, respectivamente.

El choque entre las dos selecciones terminó con muy pocas ocasiones y con un 0-0 que por lo menos permitió a Bolivia sumar un punto tras perder en las dos jornadas anteriores ante Sudáfrica (3-1) e Italia (0-4).