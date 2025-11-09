0-1. El Oporto consolida el liderato en la Liga lusa con una victoria ante el Famalicão

El encuentro comenzó con un peligroso acercamiento por parte del Famalicão, que quiere mantenerse en puestos europeos, a la portería de los blanquiazules, pero no tuvo éxito al encontrarse con el poste.

Al final, quien estrenó el marcador en el Estádio Municipal de Famalicão fue Froholdt con un gol en el minuto 36, que resultó ser el único tanto del partido.

En el segundo tiempo, un lanzamiento del español Samu casi roza el 0-2, pero fue bloqueado por Pedro Bondo.

Con este resultado de la undécima jornada, los 'dragones' se mantienen líderes de la clasificación de la Liga lusa con 31 puntos, seguidos por el Sporting, con 28 puntos tras vencer ayer al Santa Clara (1-2), y el Benfica, con 24 puntos y que este domingo se enfrentará al Casa Pia.

El Famalicão se queda en quinta posición de la tabla, con 19 puntos.

Este domingo, el AVS y el Gil Vicente empataron a 1, al igual que el Estrela Amadora y el Nacional.