10 datos de la jornada 11

1 – El Real Madrid, 4 visitas seguidas a Vallecas sin victoria

Como ya le ocurrió la pasada temporada (3-3), la anterior (1-1) y la anterior (3-2), el Real Madrid no fue capaz de ganar este domingo en Vallecas al Rayo, con un 0-0 que rebaja su ventaja al frente de la clasificación hasta tres puntos sobre el Barcelona, segundo, tras doce duelos. El conjunto blanco ni siquiera alcanzó un gol esperado. Se quedó en 0,80.

2 – Cuarto triplete de Lewandowski con el Barcelona

Robert Lewandowski jugó como titular y marcó tres de los cuatro goles de la victoria del Barcelona sobre el Celta (2-4). Fue su cuarto triplete con el conjunto azulgrana. El más cercano databa del 6 de octubre de 2024 al Alavés (0-3).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

3 – El mejor inicio del Villarreal desde 2007-08

Los 26 puntos actuales en dos jornadas del Villarreal, ganador por 0-2 frente al Espanyol, suponen su mejor inicio de LaLiga EA Sports desde el curso 2007-08, cuando sumaba 27. Entonces ganó nueve de los doce primeros choques, con tres derrotas. Ahora ha empezado con ocho triunfos, dos igualadas y dos encuentros perdidos. Entonces marcó 25 goles por los 24 de ahora. Y entonces recibió 18 tantos por los 10 de la actualidad.

4 – Octava victoria seguida del Atlético en el Metropolitano

Ganador por 3-1 contra el Levante, con dos goles de Antoine Griezmann, el Atlético de Madrid agrandó a ocho el número de victorias consecutivas en el estadio Metropolitano, entre LaLiga (seis seguidas) y la Liga de Campeones (dos sucesivas). Es invencible ahí en este curso, en el que sólo ha perdido dos puntos, con un 1-1 frente al Elche.

5 – La Real Sociedad, en su mejor racha sin perder del último año

El empate contra el Levante (1-1) significó el cuarto partido seguido sin perder en LaLiga EA Sports de la Real Sociedad, que atraviesa su mejor racha en ese sentido del último año, con dos empates y dos victorias. No encadenaba cuatro jornadas sin derrota desde octubre del año pasado.

6 – Nico Williams reencuentra al gol tras siete encuentros

Desde la primera jornada de LaLiga EA Sports, cuando anotó uno de los tantos de la victoria ante el Sevilla, Nico Williams no había vuelto a batir la portería contraria en siete partidos (cinco de la competición española y uno de la Liga de Campeones), hasta su gol de este domingo contra el Oviedo (1-0). El Athletic rompió con tres jornadas sin ganar.

7 – El Girona se repone en casa: dos victorias y dos empates en sus últimos cuatro duelos

El Girona sumó su segunda victoria de la temporada, por 1-0 contra el Alavés, para seguir con su recuperación en esta Liga, basada en sus encuentros como local. En los últimos cuatro choques en Montilivi, logró dos triunfos y dos empates. Son ocho de los diez puntos que ha conseguido en este curso hasta ahora en las primeras once citas.

8 – El Sevilla gana después de 3 derrotas

Desde el sonado triunfo por 4-1 contra el Barcelona, el pasado 5 de octubre, el Sevilla iba de derrota en derrota en LaLiga EA Sports (1-3 con el Mallorca, 2-1 con la Real Sociedad y 3-0 con el Atlético de Madrid) hasta su triunfo de este sábado por 1-0 ante Osasuna. El conjunto navarro sólo ha sumado uno de 21 puntos en sus siete salidas hasta ahora.

9 – El Valencia, 3 de los últimos 21 puntos

A pesar de salvar un punto contra el Betis, con un empate en Mestalla, el Valencia sólo ha sumado tres de los últimos 21 puntos por los que ha competido en LaLiga EA Sports, con cuatro derrotas y tres igualadas.

10 – El Mallorca, invicto en sus últimos cinco choques en casa

La victoria por 1-0 del Mallorca contra el Getafe aumentó a cinco encuentros invicto la racha del conjunto balear en su campo, con dos triunfos (ambos por 1-0) y tres empates (los tres a uno).