2-0. El Roma asalta el liderato

El Roma no desaprovechó el tropiezo del Nápoles y cedió toda la presión al Inter, obligado a ganar al Lazio para poder igualar al combinado romanista. Los de Gasperini, con 24 puntos, son líderes en solitario a la espera de que el Lazio, su eterno rival, les haga el favor de no perder ante el Inter.

Dominio total el de la 'Loba' en su casa, autor de una victoria sin paliativos en el momento clave. No es un juego especialmente vistoso, pero sí el más efectivo. Es el equipo que menos encaja de todo el campeonato italiano, solo 5 tantos en contra.

Aunque de los de arriba, su principal debe es el de los goles a favor, solo 12. Dos metió al Udinese. Uno desde los once metros convertido por el capitán a falta del argentino Paulo Dybala, lesionado. Segundo gol consecutivo para Pellegrini, tercero en lo que va de temporada. Y el otro del carrilero Celik, encargado de finalizar una gran jugada colectiva por el perfil diestro.

La victoria, tercer en los últimos 5 partidos, la octava en lo que va de campeonato, coloca al Roma en lo más alto. El Inter, obligado a ganar para seguir su ritmo. El Udinese, décimo con 15 unidades.

