2-2. De Gea frena a De Rossi

Salvó con otra mano espectacular el punto para los suyos en los minutos finales. Otra actuación decisiva del meta madrileño que, sin embargo, no se tradujo en la primera victoria de la 'Fiore' en Serie A. Son ya 11 jornadas sin ganar las del combinado 'Viola'.

Fue un duelo de entrenadores debutantes en Génova. De Rossi con el club más antiguo de Italia y Paolo Vanoli con los de Florencia, herederos del francés Patrick Vieira y de Stefano Pioli, respectivamente. Pasó de todo en duelo: cuatro goles y dos penaltis.

Se adelantó el Génova con el testarazo del noruego Leo Ostigard a centro del español Aaron Martín, ex del Celta y Español, entre otros. Celebró De Rossi desde la grada, cumpliendo sanción de su último partido con el Roma, cuando fue expulsado precisamente ante el Génova justo antes de ser despedido.

Empató poco después el islandés Albert Gudmundsson, exjugador del combinado genovés. No celebró el penalti que provocó Lorenzo Colombo, delantero que tuvo la oportunidad de resarcirse también desde los once metros de su previo error nada más comenzar el segundo acto. De Gea le ganó la batalla.

Se contagió la 'Fiore' de la energía del meta español y pasó de estar contra la lona a marcar en el 57 el 1-2, obra de Roberto Piccoli. Soñó con la primera victoria en Serie A de la temporada, pero le duró la alegría tres minutos, lo que tardó Colombo, villano en dos ocasiones durante el partido, en resarcirse con el tanto del empate.

La 'Fiore', pese al punto, sigue colista. Y el Génova tampoco salió del descenso, en el que ambos se encuentran junto al Hellas Verona.