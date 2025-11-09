2-2. El Benfica empata contra el Casa Pia tras un autogol de Tomás Araújo

Este tropiezo empaña además la victoria del presidente de las 'águilas', Rui Costa, que hoy renovó su cargo como dirigente del club tras recibir el 65,89 % de los votos de los socios en las elecciones celebradas el sábado, que registraron una participación récord.

El primer tanto del partido en el Estádio da Luz llegó en el minuto 17 de la mano del ucraniano Heorhiy Sudakov tras una asistencia de Vangelis Pavlidis.

Ya en la segunda parte, el griego logró el 2-0 con un penalti en el minuto 60.

Un autogol del portugués Tomás Araújo cinco minutos después redujo la ventaja de las 'águilas', que concluyeron el encuentro en empate ante el Casa Pia tras un gol del guineano Nhaga en el primer minuto del tiempo de descuento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con este resultado en la undécima jornada, el Benfica se mantiene en tercera posición de la clasificación de la Liga lusa con 25 puntos, por detrás del líder Oporto, con 31 puntos tras vencer este domingo al Famalicão (0-2), y el Sporting, con 28 tras ganar el sábado ante el Santa Clara (1-2).

El Casa Pia queda en 15ª posición con 9 puntos.

Este domingo, el AVS y el Gil Vicente empataron a uno, al igual que el Estrela Amadora y el CD Nacional, mientras que el Braga venció al Moreirense (2-1).