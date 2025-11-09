3-1. Sean Dyche firma su primera victoria en Premier con el Forest

El británico, que venía de perder y empatar sus dos primeros partidos, consiguió la segunda victoria del equipo en el torneo doméstico, a pesar de que el duelo se les puso cuesta arriba con el gol de Nmecha tras un disparo cruzado.

La alegría les duró poco a los visitantes, ya que dos minutos después, Sangaré aprovechó un mal despeje del portero Lucas Perri para igualar el encuentro.

En la segunda parte, el Nottingham Forest aprovechó sus oportunidades y se puso por delante por medio de Gibbs-White, que remató de cabeza un centro al punto de penalti de Omari Hutchinson.

Ya en el tiempo de descuento, Elliot Anderson transformó una pena máxima para sentenciar el duelo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de la victoria, los de Sean Dyche siguen en descenso con nueve puntos, mientras que el Leeds United es decimosexto con 11 unidades.