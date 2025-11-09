3-1. Un doblete del brasileño Igor Thiago culmina la remontada del Newcastle

En los primeros compases del duelo, Nick Pope salvó a los suyos con dos magistrales paradas a Aaron Hickey, y posteriormente, su equipo se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Harvey Barnes, que se deshizo de dos rivales con un amago y definió por debajo de las piernas de Caoimhin Kelleher.

El Brentford igualó el duelo tras un fallo en el despeje de Sven Botman, que fue aprovechado por Kevin Schade.

Los locales comenzaron a atacar y una falta de Dan Burn a Dango Ouattara acabó en penalti y en la expulsión del inglés.

Thiago asumió la responsabilidad y engaño a Aaron Ramsdale, que entró por la lesión de Pope, para poner por delante a los suyos, y fue de nuevo protagonista en el tiempo adicional al firmar un nuevo tanto después de definir con calidad el mano a mano.

El conjunto del oeste de Londres se queda duodécimo con 16 puntos, mientras que el Newcastle se mantiene con doce unidades.