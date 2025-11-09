4-0. Emery le gana la partida a Iraola

El argentino, que suma tres tantos en los últimos cinco partidos de la Premier League, adelantó a los locales con un gran lanzamiento de libre directo ante el que el guardameta Djordje Petrovic se quedó inmóvil.

Doce minutos después, Onana amplió la ventaja tras una buena combinación con Morgan Rogers, quien regateó con un caño a Álex Jiménez, que entró en el minuto 10 por la lesión de Adam Smith, sustituido tras un golpe en la cabeza, y le devolvió el balón al camerunés para que este marcara con un potente derechazo desde fuera del área.

En la segunda mitad, el Bournemouth mejoró y salió decididos a buscar el gol, aunque la falta de acierto de sus delanteros impidió recortar distancias.

Antoine Semenyo, la gran sensación de este temporada, tuvo la oportunidad desde el punto de penalti, pero el argentino Emiliano Martínez lo detuvo.

Barkley sentencio el encuentro tras un córner botado por Lucas Digne y Malen se unió a la fiesta al desviar un disparo de Youri Tielemans, que acabó dentro de la meta rival.

Con esta victoria, el equipo de Emery continúa escalando posiciones y suma cinco triunfos en los últimos seis encuentros ligueros.

El Aston Villa alcanza los 18 puntos, igualando al conjunto de Iraola, pero les adelantan en la clasificación por diferencia de goles.