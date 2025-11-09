Asensio vuelve a marcar; el Galatasaray sufre su primera derrota

El exjugador del Real Madrid y el París Saint Germain marcó el primero d elos goles que logró el cuadro del italiano Domenico Tedesco, al marcar un balón recibido de Talisca en el minuto 38.

El tanto acabó con la resistencia del Kayserispor que encajó el segundo dos minutos más tarde, firmado por el maliense Dorgeles Nene, a pase de Fred. El propio Nene hizo el tercero al inicio de la segunda parte tras un centro de Kerem Aktukoglu, que anotó el cuarto después de que el ruso German Onugkha hiciera el primero de los dos que consiguió con los visitantes y que maquilló su derrota.

Asensio ya lleva cuatro tantos en la Superliga turca. El tanto contra el Kayserispor se une a los obtenidos contra el Besiktas, el Karagumruk y el Kasimpasa.

El triunfo del Fenerbahce, el cuarto seguido, le deja a un solo punto en esta duodécima jornada, del líder, el Galatasaray, que encajó este domingo su primera derrota de la temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo de Okan Buruk, que llevaba nueve victorias y dos empates en los once partidos que había jugado, salió derrotado del Yıldız Entegre Kocaeli Stadium de Izmit.

El Galatasaray perdió contra el Kocaelispor, instalado en la parte media de la clasificación, que se reencontró con el triunfo con el tanto al borde del descanso del inglés Daniel Agyei a pase de Serdar Dursun.