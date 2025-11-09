Christensen y Kounde entran en la lista del Barcelona para enfrentarse al Celta

Christensen, que se había perdido los últimos cuatro encuentros por una gastroenteritis y por unos problemas musculares, es la principal novedad de la lista, mientras que Kounde, que terminó el partido del pasado miércoles contra el Brujas con molestias y no completó el entrenamiento del sábado, finalmente ha sido convocado.

El zaguero Eric García, que se fracturó la nariz en el último encuentro del Barcelona, también ha entrado en la lista y se espera que pueda jugar con una máscara protectora, como ya había adelantado Flick en la última rueda de prensa,

El primer equipo azulgrana arrastra las bajas por lesión de los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, de los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Pedro González 'Pedri', y del atacante Raphael Dias 'Raphinha'.

Así, los 22 convocados de Flick para medirse al Celta en Balaídos son: Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Xavi Espart (defensas); Fermín, Marc Casadó, De Jong, Marc Bernal, Dro, Dani Olmo (centrocampistas); Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Lewandowski (delanteros).

