Cinco goles y ventaja por la mínima del Barcelona al descanso (2-3)

Vigo, 9 nov (EFE).- El Celta respondió al doblete del polaco Robert Lewandowski, el primero de penalti -señalado por Javier Alberola Rojas tras revisarlo en el VAR- y el segundo tras un centro de Marcus Rashford, con goles de Sergio Carreira (min.11) y Borja Iglesias (min.43), pero en el tiempo añadido Lamine Yamal apareció en escena para que el Barcelona se marcha al descanso mandando por la mínima (2-3).