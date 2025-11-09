El Barcelona se gusta, el Atlético golea y el Badalona frustra al Levante en el 100'

Con una primera parte sobresaliente, el cuadro azulgrana disipó cualquier duda sobre su estado de forma tras la derrota ante la Real Sociedad (1-0) y recuperó los cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid a una semana del primer Clásico femenino del curso, que se disputará el 15 de noviembre en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Vicky López abrió el marcador en el minuto 16 y desató un vendaval ofensivo que completaron Alexia Putellas, Mapi León, Laia Aleixandri —por partida doble—, Claudia Pina, Caroline Graham y un tanto en propia puerta de Vera Martínez.

Con el partido resuelto, la segunda mitad sirvió para que Pere Romeu rotase pensando en la semana europea y dejó el regreso de Kika Nazareth y Ewa Pajor tras sus respectivas lesiones, además del debut de la canterana Carla Martínez en partido oficial.

También firmó una goleada el Atlético de Madrid, que pasó por encima del DUX Logroño (0-5) en Las Gaunas. La brasileña Luany fue la gran protagonista al provocar el penalti que Fiamma Benítez transformó para abrir el marcador y anotar después un doblete.

En la recta final, Rosa Otermin y Julia Bartel redondearon la victoria, la segunda consecutiva en la Liga F Moeve, que refuerza la confianza del conjunto colchonero antes del decisivo duelo europeo del miércoles ante el Juventus italiano.

La décima jornada dejó también un derbi andaluz con victoria visitante. El Sevilla se impuso al Granada (0-2) en la Ciudad Deportiva nazarí, bajo la atenta mirada de la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez. Los tantos de Andrea Álvarez y Raquel Morcillo devolvieron al cuadro hispalense a la senda del triunfo y lo consolidan en la zona noble de la tabla con 14 puntos.

Menos fortuna tuvo el Levante, que vio escapar su primera victoria del curso en el último suspiro. Un gol de Lice Chamorro en el minuto 100 dio el empate al Badalona Women (1-1) y frustró el que habría sido un valioso balón de oxígeno para el conjunto 'granota', que continúa como colista de la Liga F Moeve.

Por su parte, el Costa Adeje Tenerife mantiene su idilio lejos del Heliodoro Rodríguez López. El equipo insular sigue invicto a domicilio (cinco victorias y un empate en seis salidas) tras imponerse al Madrid CFF (0-2), un resultado que le coloca con 19 puntos, a cuatro del tercer puesto que recuperó la Real Sociedad.

El conjunto donostiarra, que ya había roto el invicto azulgrana la pasada semana, confirmó su excelente momento de forma al vencer por la mínima a un combativo Espanyol (2-3). Con esta victoria, alcanza los 23 puntos e iguala al Real Madrid en la segunda posición.