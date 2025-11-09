El Burgos quiere prolongar su racha ante un Castellón reforzado

El conjunto burgalés llega al choque en un excelente momento de forma, tras encadenar cuatro victorias consecutivas —tres en liga y una en Copa del Rey—, y se ha asentado en la parte alta de la clasificación, ocupando actualmente la cuarta posición con 21 puntos.

La remontada del pasado fin de semana en Butarque frente al CD Leganés (1-2) ha reforzado la confianza del grupo y la convicción en el trabajo que viene desarrollando el cuerpo técnico.

"Estamos en una buena dinámica, pero no queremos relajarnos. Sabemos que cada partido en esta categoría exige el máximo, y el Castellón es un rival con calidad y buenos jugadores. Tendremos que mantener nuestra identidad, ser intensos y dominar el ritmo del encuentro en casa", señaló ayer en la previa del encuentro el entrenador burgalés, Luis Miguel Ramis.

Por su parte, el Castellón visita El Plantío con la moral reforzada tras su victoria (2-1) ante el Málaga CF.

"El Castellón ha ganado en orden en comparación a su anterior etapa. Siguen siendo un equipo dinámico, pero son más fiables defensivamente y con mayor rigor táctico. Tendremos que estar muy bien ante un equipo que, como todos los de la categoría, compite muy bien y va a salir a por todas", ha analizado Ramis.

Para este partido, el técnico burgalés no podrá contar con Florian Miguel, que cumple ciclo de tarjetas y Chapela que sigue recuperándose de su lesión.

El Castellón, en cambio, visita El Plantío en un partido en el que tratará de sumar los tres puntos para escalar hasta la zona media de la clasificación.

Los albinegros llegan tras romper la racha negativa de tres jornadas ligeras consecutivas sin ganar, después de vencer al Málaga (2-1) con unaépica remontada en la prolongación del partido de la pasad jornada.

El técnico castellonense, Pablo Hernández, recupera al central Alberto Jiménez y pierde a Marc Doué por sanción, Sergio Sanchís 'Serpeta' por lesión y a Ousmane Camara y Brian Cipenga que están convocados con sus selecciones. También Douglas Aurélio estará en la convocatoria y podría jugar sus primeros minutos en casi nueve meses tras una grave lesión en la rodilla.

Alberto podría regresar a la titularidad y la duda recae en si dará continuidad a Salva Ruiz, lateral reconvertido a central, o mantiene en el once inicial a Fabrizio Brignani y a Agustín Sienra.

Diego Barri llevará la manija en el centro del campo en Isra Suero podría ocupar el lugar que deja Cipenga, acompañando en la media punta a Álex Calatrava.

Burgos: Cantero, Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Brais, Atienza, Morante, David González, Curro, Appin, Fer Niño.

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto, Sienra; Barri, Ronaldo; Mamah, Suero, Calatrava y Jakobsen.