El ecuatoriano Jeremy Arévalo se ve atrapado al frente de la tabla por tres jugadores

Una 'sequía' que permitió al delantero neerlandés del Deportivo de La Coruña, Zakaria Eddahchouri, al atacante del Almería Adrián Embarba (Almería) y su compañero de equipo Asier Villalibre, igualar al mando de la tabla con un total de siete tantos cada uno al internacional ecuatoriano sub 20.

Si Jeremy no pudo marcar en la derrota (3-1) que el Racing de Santander encajó este domingo en el campo de Las Palmas, el neerlandés Eddahchouri anotó el sábado y por partida doble en la victoria (3-0) del Deportivo sobre la Cultural Leonesa.

Eddahchouri, que puso fin a una racha se seis encuentros ligueros consecutivos sin marcar, fue el encargado de abrir, tras aprovechar una fallida cesión, y de cerrar, con un potente remate cruzado, el marcador para el equipo gallego.

Tampoco faltó a su cita con el gol el jugador del Almería Adrián Embarba que volvió a mostrar su precisión en el golpeo de balón con un lanzamiento de falta, que significó el momentáneo 1-1 en el choque que enfrentó este domingo al conjunto andaluz con el Ceuta.

Un choque que tuvo que ser suspendido al descanso a causa del fallecimiento de un espectador, como consecuencia de un fallo cardíaco.

Igualmente alcanzó a Jeremy Arévalo en la primera plaza de la clasificación de máximos artilleros su compañero de equipo Asier Villalibre, que tres jornadas después se reencontró con el gol, tras firmar este domingo de cabeza el único tanto del Racing de Santander en su visita al estadio de Gran Canaria.

-- Clasificación tras la disputa de la 13ª jornada:

- Con 7 goles: Embarba (Almería); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); Jeremy Arévalo (ECU) y Villalibre (Racing Santander).

- Con 6 goles: Agus Medina (Albacete); Fuentes (Córdoba); Carlos Fernández (1p) (Mirandés); Andrés Martín (2p) (Racing Santander); Dubasin (BEL) (1p) (Sporting Gijón)

- Con 5 goles: Puertas (Albacete); Arribas (3p) (Almería); Martón (1p) (Eibar); Ale García (Las Palmas); Rafa Rodríguez (Málaga); Carrera (Real Sociedad B).

- Con 4 goles: Jon Morcillo (1p) (Albacete); Villahermosa (Andorra); David González (2p) y Fer Niño (Burgos); Tabatadze (GEO) (Cádiz); Yeremay (1p) (Deportivo); Chupe (Málaga); Gelabert (Sporting Gijón).

- Con 3 goles: Min-su (KOR) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Cipenga (CGO), Cala (1P) y Camara (GUI) (Castellón); Marcos Fernández (Ceuta); Jacobo González (1p) (Córdoba); Manu Justo (1p) y Luis Chacón (Cultural); David Mella y Mario Soriano (Deportivo); Alemañ (Granada); Enol (Huesca); Lukovic (SRB) (Las Palmas); Jauregi (1p) (Málaga); Gonzalo Petit (URU) (Mirandés); Peio Canales (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B); Juan Otero (COL) (1p) (Sporting); Latasa (2p), Amath (SEN) y Chuki (1p) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche y Jefté (1) (Albacete); Leo Baptistao (BRA), Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal y Chirino (NED) (Almería); Lautaro (URU) (1p) y Gael Alonso (Andorra); Curro (1p), Appin (FRA) y Grego Sierra (Burgos); Ocampo (URU) (Cádiz); Matos y Rubén Díez (2p) (Ceuta); Diego Collado y Paco Cortés (Cultural); Luismi Cruz (Deportivo); Arbilla (Eibar); Faye (SEN), Sola y Jorge Pascual (Granada); Sergi Enrich (Huesca); Miguel de la Fuente, Naim García, Duk (CVE), Diego García (1p) y Alex Millán (Leganés); Iván Gil, Enrique Clemente y Mika Mármol (Las Palmas); Rafa Bauza (Mirandés); Iñigo Vicente y Sangalli (Racing Santander); Mikel Rodríguez y Ochieng (KEN) (Real Sociedad B); Gaspar (Sporting); Dani Gómez (Zaragoza).

- Con 1 gol: Lazo (Albacete); Bonini (ITA) y Alex Muñoz (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo y Nieto (Andorra); Florian Miguel (FRA) y Atienza (Burgos); García Pascual, Suso, Sergio Ortuño y Javi Ontiveros (Cádiz); Sienra (ARG), Suero, Barri, Mamah (NIG), Jakobsen (DEN) y Doué (FRA) (Castellón); Koné (CIV), Obeng (GHA), Youness (MAR), Konrad (USA) y Zalazar (Ceuta); Kevin Medina, Vilarrasa, Carracedo (1p), Dalisson, Rubén Alves, Requena y Diego Bri (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG) y Ribeiro (BRA) (Cultural); Escudero, Samuele Mulattieri (ITA) y Barcia (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Jon Bautista, Adu Ares y José Corpas (1p) (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Alcaraz, Oscar Naasei (GHA) y José Arnáiz (Granada); Dani Ojeda, Álvaro Carrillo, Liberto, Daniel Luna (COL), Ntamack (FRA), Pulido y Sielva (1p) (Huesca); Barcia (Las Palmas); Roberto López y Diawara (GUI) (Leganés); Adrián Niño, Dani Lorenzo, Larrubia y Lobete (Málaga); Pablo López, Barea y Alex Cardero (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) y Facu González (URU) (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Peru Rodríguez (1p) y Daniel Díaz (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Guille Rosas y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer, Marcos André (BRA), Maroto, Ponceau (FRA), Peter Federico (DOM) y Jorge Delgado (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Kodro (BIH) y Soberón (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza).