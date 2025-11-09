El Gotham de Amorós da la sorpresa y avanza a semifinales de la NWSL

El Gotham se adelantó en el minuto 68 por medio de Jaedyn Shaw y cuando las jugadoras de Amorós ya saboreaban la clasificación, el Current igualó en el 91, en el añadido, gracias a Ellie Wheeler, forzando la prórroga.

Parecía que el duelo se resolvería en la tanda de penaltis cuando Katie Stengel dio el triunfo y la clasificación al Gotham en el minuto 121.

El Gotham había terminado la temporada regular en la octava plaza, la última con acceso a los 'playoffs', mientras que el Current había liderado con autoridad el campeonato, con 21 puntos más que el segundo, el Washington Spirit del también español Adrián González.

Entre el Current y el Gotham la diferencia al finalizar la fase regular fue de 29 puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El conjunto dirigido por Amorós disputará las semifinales ante el Orlando Pride, vigente campeón de la NWSL, en un duelo a partido único el próximo fin de semana en Florida.

La otra semifinal la jugarán el Washington Spirit y el Portland Thorns en la capital federal.

El Gotham es experto en dar la 'campanada', pues en 2023 se proclamó campeón de la NWSL tras también clasificarse a 'playoffs' en última posición.