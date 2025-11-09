El Racing conserva el liderato, en una jornada de luto por la muerte de un espectador

Un incidente que obligó a suspender al descanso el encuentro que enfrentó en el Alfonso Murube de la ciudad autónoma al Ceuta con un Almería, que buscaba igualar al Racing de Santander a puntos al frente de la clasificación.

Para ello, el equipo andaluz, que llegaba a la cita tras encadenar siete jornadas -cinco victorias y dos empates-, deberá derrotar a un Ceuta que se ha convertido, por méritos propios, en la gran revelación de este inicio de temporada.

Tal y como volvió a demostrar este domingo ante el Almería en un choque en el que el equipo 'caballa' ya marchaba por delante en el marcador a los tres minutos de juego gracias a un gol de Kuki Zalazar, hijo del internacional uruguayo José Luis Zalazar.

Contratiempo inicial al que respondió el Almería con un gol de falta de Adrián Embarba, que parece empeñado en devolver al conjunto 'indálico' a la máxima categoría, tras contabilizar su séptima diana del curso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un empate que deja al Almería, en espera de que se reanude el encuentro en una fecha aún por determinar, a tres puntos de un Racing de Santander, que se vio superado este domingo con claridad (3-1) en su visita al estadio de Gran Canaria.

Clara derrota que pocos hubieran podido imaginar cuando a los trece minutos de juego el conjunto cántabro, que contaba por victorias sus tres últimos compromisos ligueros, se puso en ventaja en el tanteador con un gol de cabeza de Asier Villalibre.

Pero cuando todo parecía más favorable para los visitantes llegó la reacción de Las Palmas, que golpeó antes de llegar el descanso no una, sino hasta tres veces, a un Racing de Santander, que se desplomó defensivamente en el tramo final del primer tiempo.

Si a los 37 minutos Mika Marmol devolvió las tablas al marcador al cabecear a las redes una falta lateral botada por Manu Fuster, tres minutos más tarde, en el 40, el central canario dio la vuelta a la contienda (2-1) con otro cabezazo, que le valió una aparatosa brecha, a centro de Enrique Clemente.

Pero como no hay dos sin tres, Las Palmas sentenció definitivamente la contienda (3-1) antes del paso por los vestuarios, en otro balón colgado desde la izquierda, que remató a la redes tras ganar la partida a su defensor en el segundo palo Ale García.

Tres goles que auparon a Las Palmas a la tercera plaza, eso sí, igualado a puntos con un Deportivo de La Coruña, que justificó su fama como uno de los equipos más ofensivos de la categoría, tras doblegar el sábado por 3-0 a la Cultural Leonesa.

No necesitó en esta ocasión el conjunto gallego de la magia de Yeremay, si bien el atacante blanquiazul volvió a dejar muestras del enorme talento que atesora con un sutil remate que se estrelló en la larguero, para sumar los tres puntos.

A los de Antonio Hidalgo les bastó con aprovechar los errores defensivos del conjunto leonés para sumar una victoria en la que jugó un papel fundamental el delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri, autor de un doblete.

Si a los dieciséis minutos Eddahchouri, que acabó con un racha de seis encuentros ligueros consecutivos sin marcar, aprovechó una fallida cesión de Rodri Suárez para abrir en el marcador, en el veinticuatro el neerlandés convirtió un mal despeje de la zaga visitante en una perfecta asistencia para que Mario Soriano estableciese el 2-0.

Goles que no aplacaron la voracidad de Zakaria Eddahchouri que culminó su actuación a los 75 minutos con un preciso remate cruzado que significó el definitivo 3-0 para un Deportivo que se aupó a la segunda plaza, con dos puntos menos que el Racing de Santander, gracias a su mejor diferencia de goles con relación a Las Palmas.

Un segundo puesto que el equipo coruñés podría perder este lunes en beneficio de un Burgos, que llega lanzado al encuentro que le enfrentará este lunes con el Castellón en El Plantio tras ganar sus tres últimos compromisos ligueros.

Victoria que se le resiste al Cádiz que encadenó su tercer empate consecutivo, tras igualar este domingo 0-0 con el Valladolid en un encuentro en el que sólo la gran actuación del guardameta portugués Guilherme Fernandes evitó el triunfo del equipo andaluz.

Una circunstancia que no impidió al conjunto gaditano, sexto clasificado, seguir cerrando los puestos de acceso a la promoción de ascenso, eso sí, cada vez más acechado por el Valladolid, séptimo, y el Córdoba, octavo, que cuentan con un punto menos que el Cádiz.

Eliminatorias de ascenso que se antojan por el momento una utopía para dos clásicos como el Granada, que logró escapar de la zona de descenso, y el Zaragoza, que se hundió un poco más todavía en la última posición, tras caer por 3-1 ante el conjunto nazarí en el Nuevo Los Cármenes.