El Rayo frena a Mbappé; triplete de Lewandowski

Mbappé se macha con Francia al parón de las selecciones con seis dianas de ventaja sobre el argentino Julián Álvarez, que tampoco pudo anotar en la victoria del Atlético de Madrid sobre el Levante en el Metropolitano, y Lewandowski, que regresó a la titularidad para ser protagonista en el triunfo del Barcelona.

A continuación quedan, con seis goles, el camerunés Karl Etta Eyong, delantero del equipo levantinista, que tampoco anotó en el Metropolitano, y el kosovar Vedat Muriqi, que se encaramó al cuarto puesto de la tabla tras dar la victoria al Mallorca sobre el Getafe con su solitario gol.

El otro jugador que consiguió marcar al menos dos dianas en esta duodécima jornada fue el francés Antoine Griezmann, que tras saltar al césped en la segunda mitad, fue determinante para la victoria del Atlético de Madrid.

- Con 13 goles: Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 6 goles: Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal).

- Con 5 goles: Ferran Torres (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad)

- Con 4 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Antony (BRA) (Betis); Rafa Mir y André Silva (POR) (Elche); Pere Milla (Espanyol); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero (Levante); Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Buchanan (CAN) y Moleiro (Villarreal).

- Con 3 goles: Carlos Vicente (3p) (Alavés); Raphinha (BRA) y Fermín (Barcelona); Ez Abde (MAR) (Betis); Liso (Getafe); Stuani (URU)(2p) (Girona); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Hugo Duro y Danjuma (NED) (Valencia); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 2 goles: Toni Martínez y Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Sorloth (NOR), Giuliano Simeone (ARG) y Almada (ARG) (Atlético de Madrid); Rashford (ING), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Fornals (Betis); Ferran Jutglá y Pablo Durán (Celta), Puado (1p), Carlos Romero y Kike García (1p) (Espanyol); Mario Martín (Getafe); Vanat (UKR), Ounahi (MAR) (Girona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca); Rondón (VEN) (Oviedo); Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez (Real Sociedad); Alexis Sánchez (CHI) (1p) y Akor (NGR) (Sevilla); Diego López (Valencia); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Mikautadze (GEO), Comesaña (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara (Alavés); Sancet (1p), Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p), Guruzeta y Rego (Athletic); Barrios, Álex Baena, Nico González (ARG), Gallagher (ING) y Le Normand (Atlético de Madrid); Dani Olmo, Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra y Bakambu (CGO) (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez, Mingueza, Román, Aspas y Carreira (Celta); Germán Valera, Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald y Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Miguel Rubio, Roberto, Cabrera (URU), Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR), Arambarri (URU) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau, Witsel (BEL) y Tsygankov (UKR) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA) y Manu Sánchez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Pablo Maffeo (ARG) y Samu Costa (POR) (Mallorca); Raúl García de Haro, Iker Benito, Víctor Muñoz, Bretones y Catena (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao, Pep Chavarría y 'Pacha' Espino (URU) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Carreras y Mastantuono (ARG) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Barrenetxea, Oskarsson (ISL), Gonçalo Guedes (POR), Odriozola, Gorrotxategi y Carlos Soler (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Sow (SUI), Gudelj (SRB) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA) y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín, Oluwaseyi (CAN), Ayoze Pérez y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid).