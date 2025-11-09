El Toluca derrota al América y es el nuevo líder del Apertura mexicano

En la continuación de la última jornada de la fase regular, el portugués Paulinho y el brasileño Helinho anotaron un gol cada uno y reflejaron en el marcador el dominio de los Diablos.

Bien plantado a la defensa, Toluca detuvo al América y pronto comenzó a dominar en mitad de la cancha; en el minuto 40 tomó ventaja con un gol de zurda de Paulinho, quien alcanzó al italiano Joao Pedro, del San Luis, y al mexicano Armando González, del Guadalajara, en el liderato de los goleadores, todos con 12 dianas.

Toluca, vigente campeón, siempre tuvo el dominio del encuentro y en el minuto 56 amplió la ventaja con un penalti bien cobrado por Helinho.

Con 11 victorias, cuatro empates, dos derrotas y 37 puntos, Toluca saltó al primer lugar, una unidad sobre el Tigres UANL y dos encima de Cruz Azul, que si derrota este sábado a los Pumas UNAM terminará en el primer lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este sábado los Tigres UANL fueron de menos a más para derrotar por 3-1 al San Luis con goles del argentino Ángel Correa, Marco Farfán y Diego Laínez, luego de que San Luis empezó arriba con tanto de Joao Pedro.

En otro encuentro, las Chivas de Guadalajara, del entrenador argentino Gabriel Milito, pasaron por encima del Monterrey en la primera mitad y se impusieron por 4-2 con goles de Efraín Álvarez, Armando González, Roberto Alvarado y Javier 'Chicharito' Hernández.

Los Rayados reaccionaron en la segunda mitad y descontaron con anotaciones de Roberto de la Rosa y del español Sergio Canales.

En el fútbol mexicano pasan directo a cuartos de final los seis primeros de la tabla que son Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara.

Los otros dos que accederán a la fase de los ocho saldrán de una repesca entre los que ocupen del séptimo al décimo lugar: Tijuana, Juárez, Pachuca y Querétaro.

En otro encuentro de hoy, el uruguayo Emiliano Gómez convirtió un gol para darle al Puebla un triunfo por 1-2 sobre León.

Más tarde Cruz Azul recibirá a los Pumas UNAM y este domingo el Pachuca visitará al Santos Laguna en el cierre de la fase regular.