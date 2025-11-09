Formalizada la creación del Foro de Consulta de Jugadores Profesionales

Gianni Infantino y Mattias Grafstrom, presidente y secretario general de la FIFA, se reunieron con representantes de 30 sindicatos de jugadores del mundo, entre ellos David Aganzo, presidente de la AFE, así como los componentes del Panel de Voz de los futbolistas.

Este encuentro, que dio continuidad a las reuniones producidas en julio en Nueva York en el transcurso del Mundial de Clubes, sirvió para la aprobación formal del Foro de Consulta de jugadores Profesionales de la FIFA como colectivo para promover los intereses de los futbolistas profesionales de todo el mundo.

Se acordó respaldar los principios de 72 horas de descanso entre partidos, un periodo de vacaciones de al menos 21 días entre temporadas, un día de descanso por semana y medidas de tener en cuenta en viajes intercontinentales de darla distancia y condiciones climáticas.

Según la FIFA, estos puntos se consultarán posteriormente "con otras partes interesadas clave, especialmente en el contexto de las discusiones sobre el Calendario Internacional de Partidos".

Así mismo, la FIFA establecerá y gestionará un fondo económico para jugadores profesionales y destinará una inversión de 20 millones de dólares para el periodo 2026-2029.

El objeto de esta medida es apoyar financieramente a los jugadores que no pueden cobrar salarios atrasados debido a las dificultades económicas de sus clubes. Para ello la FIFA debe definir la normativa correspondiente, previa consulta con los sindicatos.

Además, la FIFA creará un mecanismo de apoyo específico para las federaciones de jugadores, sujeto a estrictos criterios de buena gobernanza, que tratará de desarrollar las actividades de estas organizaciones de futbolistas dentro de sus respectivas jurisdicciones nacionales.

Se prestará especial atención a los programas destinados a la formación y capacitación de jugadores jóvenes y profesionales, así como al desarrollo y crecimiento del fútbol femenino, según el máximo organismo mundial, que además creará un grupo de trabajo integrado por el mismo y los sindicatos para impulsar los asuntos legales mediante reuniones periódicas y un diálogo continuo.

El grupo de trabajo abordará temas como el Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, las cámaras nacionales de resolución de disputas y los estándares mínimos para los contratos de jugadores.