Lamine Yamal, Ewa Pajor y Kirian Rodríguez, entre los premiados en la gala de AFE

Lamine Yamal y Ewa Pajor serán distinguidos como los mejores jugadores de la temporada pasada en las máximas categorías, y Kirian Rodríguez, quien recientemente ha superado un cáncer (Linfoma de Hodgkin) con el premio a Manuel Esteo por su carrera, su espíritu de superación y por ser fuente de inspiración y transmisora de los valores que hacen grande al mundo del deporte.

Ewa Pajor fue la máxima goleadora de la Liga F, con 25 tantos que ayudaron al equipo azulgrana a ganar el campeonato, mientras que Lamine Yamal anotó 18 goles entre todas las competiciones, concretamente nueve en LaLiga EA Sports, cuyo título levantó.

La gala del sindicato español, que se celebrará en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid, premiará también a los mejores futbolistas de la campaña 2024-25 en el resto de categorías nacionales mediante votación de sus propios compañeros en sus respectivas categorías, así como a los porteros y las porteras menos goleados.

Además del premio Manuel Esteo, se entregarán el de Fundación AFE (Sonrisas sin cáncer), el de la trayectoria deportiva (Pepe Reina), el Premio Enrique Castro "Quini", (Gonzalo García, Real Madrid) y los Premios Luis Miguel Arconada y Carmen Arce ‘Kubalita’ a los porteros y porteras menos goleados/as.

