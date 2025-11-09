Lautaro alcanza a Sandro Mazzola con 161 goles

Con esa cifra, Lautaro se aupó al cuarto puesto de máximos goleadores de la historia del Inter, con 161 dianas en 349 duelos.

Por delante tiene a Boninsegna (171), Altobelli (209) y la gran marca de Giuseppe Meazza (284), jugador que da nombre al estadio en el que juegan tanto Inter como Milan, conocido comúnmente como San Siro.

Lautaro, máximo goleador de los 'nerazzurri' en Liga de Campeones y máximo goleador extranjero de la entidad 'nerazzurra', igualó el pasado miércoles, con su tanto en San Siro ante el Kairat Almaty, los 25 en Liga de Campeones de su compatriota Hernán Crespo.

Se colocó, por tanto, en el tercer puesto de argentinos más prolíficos de la 'Champions', solo superado por los 41 tantos de Agüero y los 129 de Messi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No fue la única marca que superó, pues se convirtió además en el tercer jugador en la historia del Inter en marcar en cada uno de sus tres primeros partidos de la temporada en la Liga de Campeones, después de Samuel Eto'o y Adriano. Lautaro no jugó el primer partido ante el Ajax.

En lo que va de 2025, es el máximo goleador de la competición continental de clubes con 12 tantos.