Lewandowski regresa al once para medirse a un Celta con Radu en portería

No hay muchas sorpresas en la alineación de Flick, que apuesta por Rashford y Lewandowski para acompañar a Lamine Yamal en la línea de ataque.
En el Celta, además del regreso a la titularidad de Radu tras superar el esguince en el dedo pulgar de la mano derecha, la sorpresa está en la presencia de Manu Fernández en la línea defensiva y la suplencia de Aspas y Bryan Zaragoza.
Celta: Radu; Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Sotelo, Mingueza: Jutglá, Durán y Borja Iglesias.
FC Barcelona: Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.
