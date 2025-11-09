Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2025 - 16:00

Lewandowski regresa al once para medirse a un Celta con Radu en portería

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2384

Vigo, 9 nov (EFE).- El regreso a la titularidad del polaco Robert Lewandowski, que no era titular desde la derrota en Sevilla, es la principal novedad en el once de Hansi Flick para medirse al Celta, en el que el rumano Ionut Radu vuelve a la portería tras no viajar a Zagreb.

Por EFE

No hay muchas sorpresas en la alineación de Flick, que apuesta por Rashford y Lewandowski para acompañar a Lamine Yamal en la línea de ataque.

En el Celta, además del regreso a la titularidad de Radu tras superar el esguince en el dedo pulgar de la mano derecha, la sorpresa está en la presencia de Manu Fernández en la línea defensiva y la suplencia de Aspas y Bryan Zaragoza.

Celta: Radu; Manu Fernández, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Sotelo, Mingueza: Jutglá, Durán y Borja Iglesias.

FC Barcelona: Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy