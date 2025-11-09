Louzán asegura que hay "coordinación perfecta" con el Barcelona por Lamine Yamal

"Lo hacemos con Lamine, por supuesto, y con todos y cada uno de los jugadores que componen la selección. Nosotros tenemos palabras de agradecimiento especial a los clubes. Al final, son jugadores de club, y tenemos que tener una coordinación perfecta, como existe en este momento entre la Federación Española de Fútbol con Aitor Karanka como director de la selección y cada responsable de los clubes en ambitos directivo, técnico y médico", dijo en Movistar+ en Balaídos.

Louzán mandó un mensaje de tranquilidad al Barcelona y a su técnico Hansi Flick, comprensivo con el deseo de tener a todos sus jugadores en perfecto estado.

"Seguramente Luis (De la Fuente) tiene una relación con todos muy buena. En este sentido el entrenador del Barcelona quiere tener a todos sus jugadores en perfecto estado y son pequeñas discusiones que no llevaría a más porque para nosotros en ningún momento hubo crispación ni nada parecido", aseguró.

"Hemos actuado coordinadamente y lo haremos siempre porque primero está el sentimiento del club y en la selección hay que cuidar mucho a los jugadores. Que estén tranquilos que no va a haber polémica en ese sentido", añadió.

El presidente de la RFEF valoró los dos últimos encuentros que encara la selección española, ante Georgia y Turquía, para sellar el pasaporte al Mundial 2026.

"Hay que tener los pies en el suelo porque sabemos como es el fútbol. Tenemos un partido en Georgia muy importante y la vuelta del partido de Turquía en Sevilla, donde creo que podemos alcanzar definitivamente la primera posición del grupo para ir tranquilo al sorteo del Mundial en Washington", sentenció.