Primer empate sin goles de la historia entre Rayo y Real Madrid en Vallecas

El Rayo había logrado en su estadio dejar al Real Madrid sin marcar en cuatro ocasiones. En todas logró vencer al conjunto madridista. En liga fue 2-0 en 1992 con goles de Pedro Riesco y Polster; 1-0 en 1997 gracias al tanto de Ezequiel Castillo; y 1-0 en 2019 con un tanto de penalti de Adrián Embarba. Además, lo consiguió en una ocasión en la Copa del Rey, en 2002 en cuartos de final.

Por primera vez, un encuentro entre el Rayo y el Real Madrid en Vallecas acabó sin goles, en un estadio que se ha convertido en un fortín. El equipo de Íñigo Pérez ha encajado solamente tres tantos en cinco encuentros ante su afición, habiendo recibido ya al equipo de Xabi Alonso y al Barcelona de Hansi Flick.

El Real Madrid protagoniza la peor de sus épocas en Vallecas, donde no ha logrado ganar en las cuatro últimas temporadas (1 derrota y 3 empates). De sus seis últimas visitas, solamente salió vencedor en una, 0-1 en febrero de 2022.

Por primera vez se quedó sin marcar en LaLiga el equipo de Xabi Alonso esta temporada y enlaza dos partidos seguidos sin ver portería, tras caer en la Liga de Campeones ante el Liverpool en Anfield. El Real Madrid no se quedaba sin marcar en la competición doméstica desde el pasado 1 de febrero, cuando cayó en casa del Espanyol (1-0) con Carlo Ancelotti a los mandos.

