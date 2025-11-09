Rui Costa es reelegido presidente del Benfica

El Benfica informó este domingo en su web de los resultados, donde precisó que la candidatura de su adversario, João Noronha Lopes, acumuló el 34,11 % de los apoyos.

La segunda vuelta de elecciones tuvo lugar este sábado, cuando votaron 93.081 socios, una cifra que el propio club anuncia como un hito mundial de participación a la hora de escoger al presidente de un club y que podría ser reconocido por el récord Guinness.

En la ceremonia de toma de posesión, celebrada hoy alrededor de las 07.00 hora local (misma hora GMT), Costa, de 53 años, felicitó a los socios por la "notable vitalidad democrática" y aseguró que continuará trabajando "para más victorias, más títulos y más Benfica".

"La voluntad hoy expresada inequívocamente por los socios apunta el camino para avanzar juntos, fortaleciendo el espíritu colectivo y colocando siempre a nuestro Benfica en el centro de nuestras acciones", dijo Costa, que en su programa promete situar al club "entre los diez primeros del ranking de la UEFA" y alcanzar 500 millones de euros de ingresos anuales para lograr la "reducción de la necesidad de vender jugadores".

En las anteriores votaciones, en 2021, el dirigente logró imponerse con el 84 % de los apoyos tras haber asumido provisionalmente el cargo en sustitución de Vieira, quien renunció tras ser detenido por una operación anticorrupción aún en curso.

Cuatro años después, acumula solo un título de Liga y unas finanzas que han obligado a vender las joyas de su cantera.

Como parte de su candidatura para estas elecciones, los planes de Costa pasan por equilibrar las cuentas mediante el éxito en el césped, para lo cual este curso fichó al colombiano Richard Ríos por 27 millones de euros y al laureado técnico José Mourinho.

Los benfiquistas tuvieron este sábado desde las 08.30 hora local (misma hora GMT) hasta las 22.00 horas para votar y elegir a un presidente para el período 2025-2029, después de que el pasado 25 de octubre ninguno de los seis candidatos que concurrían en la papeleta en la primera vuelta lograra mayoría absoluta.

En esta ocasión, la elección se había reducido a los dos candidatos que fueron más votados ese día: Rui Costa y João Noronha Lopes.