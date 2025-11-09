Fútbol Internacional
09 de noviembre de 2025 - 13:10

Thauvin reemplaza a Kolo Muani en la convocatoria de Francia

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2384

Redacción deportes, 9 nov (EFE).- Florian Thauvin, delantero del Lens, ha sido convocado por Didier Deschamps, técnico de la selección francesa, para reemplazar a Randal Kolo Muani, atacante del Tottenham, que se lesionó en el partido contra el Manchester United.

Por EFE

Kolo Muani, que regresaba a una citación del técnico galo, no podía acudir a la citación debido a la lesión de mandíbula que sufrió y que le hizo ser sustituido en el descanso en el encuentro de la Premier League que acabó con empate a dos tantos.

Thauvin ha sido internacional absoluto en doce ocasiones. Ha sido titular en cuatro oportunidades y ha marcado dos goles. Su último encuentro fue en Islandia el pasado 13 de octubre.

Francia recibirá en las dos últimas jornadas de la fase de clasificación para el Mundial a Ucrania el jueves en el Parque de los Príncipes de París y visitará tres días después a Azerbaiyán en Bakú.