Thauvin reemplaza a Kolo Muani en la convocatoria de Francia

Kolo Muani, que regresaba a una citación del técnico galo, no podía acudir a la citación debido a la lesión de mandíbula que sufrió y que le hizo ser sustituido en el descanso en el encuentro de la Premier League que acabó con empate a dos tantos.

Thauvin ha sido internacional absoluto en doce ocasiones. Ha sido titular en cuatro oportunidades y ha marcado dos goles. Su último encuentro fue en Islandia el pasado 13 de octubre.

Francia recibirá en las dos últimas jornadas de la fase de clasificación para el Mundial a Ucrania el jueves en el Parque de los Príncipes de París y visitará tres días después a Azerbaiyán en Bakú.