Apollo, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid

“Como parte del acuerdo (cuyas condiciones se cumplirán en un plazo de entre tres y seis meses), Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente, respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo”, según expresó el Atlético en un comunicado.

“Tras el cierre de la operación, el Atlético de Madrid —incluidos Atlético de San Luis y Atlético Ottawa— pasará a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital; Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management permanecerán como accionistas minoritarios. No se han hecho públicos los términos financieros de la operación”, aseguró el Atlético.

Apollo Sports Capital se hará con entre un 51 y un 55 por ciento de las acciones, aún pendiente de concretar con la ampliación de capital que llevará a cabo el club antes del final de esta campaña, según pudo saber EFE.

Según el club, “la inversión de Apollo reforzará la posición” del Atlético de Madrid “entre la élite del fútbol” y “apoyará” la “ambición de ofrecer éxitos a largo plazo" para sus “millones de aficionados en todo el mundo”.

“Como inversores a largo plazo, Apollo Sports Capital y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad”, añadió.

Entre los objetivos de la nueva estructura propietaria, está la aportación “de nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura”, como es “el desarrollo de la Ciudad del Deporte” en torno al estadio Metropolitano.

“El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria. Gracias a la amplia experiencia de Apollo en el sector del deporte, los medios y el entretenimiento, ASC aspira a crear un centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños”, especificó el club, gestionado por la familia Gil desde 1987.

Apollo Sports Capital (ASC) “es una compañía global de inversión en deporte filial de Apollo”, según explicó el Atlético.

“ASC invierte en todo el sector deportivo y en eventos en vivo, principalmente a través de oportunidades de crédito y de inversión híbrida. El Atlético de Madrid será la inversión principal con una participación mayoritaria de ASC y no forma parte de una estrategia de multipropiedad de control de clubes”, advirtió el Atlético.

Entre las inversiones recientes de Apollo Sports Capital figuran los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open.