Apollo ve “fundamental” la continuidad del “liderazgo” de Gil Marín

“El Atlético de Madrid es una de las grandes instituciones deportivas de Europa y es un honor para Apollo Sports Capital invertir en este club histórico y en su legado de más de 120 años. Miguel Ángel ha hecho un trabajo extraordinario transformando al Atlético y para nosotros era fundamental invertir respaldando la continuidad de su liderazgo, además de invertir en el equipo y en la comunidad local”, apuntó en declaraciones divulgadas por el Atlético de Madrid.

Givone manifestó su entusiasmo “por apoyar al equipo y honrar su espíritu y sus tradiciones, y por aportar valor en aquellas áreas” en las que sobresale, “como el crecimiento de la Ciudad del Deporte y la mejora de la experiencia del aficionado”.

“Respaldar los ambiciosos planes para la Ciudad del Deporte puede generar un valor significativo tanto para el club como para la economía local”, añadió, tras anunciarse el acuerdo para que Apollo Sports Capital sea accionista mayoritario del Atlético de Madrid.