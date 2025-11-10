Argentina se concentra en Alicante (España) para preparar el amistoso ante Angola

Los internacionales argentinos empezaron a llegar al complejo La Finca Resort el domingo por la noche, según detallaron fuentes de la federación argentina, y se espera que durante la mañana de este lunes lo haga el resto de los convocados por Lionel Scaloni.

La Finca es un complejo hotelero y deportivo en el que se concentran habitualmente selecciones y equipos profesionales, como Georgia o el Elche.

La selección su capitán Leo Messi al frente, tiene previsto realizar esta tarde su primer entrenamiento, a puerta cerrada. Está prevista una rueda de prensa de Scaloni el jueves 13 de noviembre.

El equipo viajará a Angola ese mismo jueves, un día antes del partido. Tras el encuentro, la selección regresará a Algorfa, aunque ya sin Messi y algunos otros jugadores que quedarán liberados, y permanecerá allí hasta el 18 de noviembre, fecha en la que finalizará la concentración.

Argentina tenía programado un segundo amistoso, en esta ocasión ante India, pero finalmente el encuentro fue descartado.

La selección albiceleste, que eligió Alicante como sede durante el Mundial de 1982, no regresaba a la provincia desde octubre de 2019, cuando goleó a Ecuador (6-1) en un amistoso disputado en el estadio Martínez Valero de Elche.