Cusco, Alianza y Cristal buscan el pase directo a la fase de grupos de la Libertadores

Los tres equipos ya han asegurado su participación en el torneo continental de 2026, aunque todavía deben definir el orden que ocuparán, ya que el Universitario de Deportes alcanzó la primera plaza hace dos semanas, al ganar el título del Clausura y el campeonato nacional, ya que también se quedó con el Apertura.

Con la U concentrada todavía en las celebraciones del segundo tricampeonato de su historia (1998-1999-2000 y 2023-2024 y 2025), el Cusco buscará mantener el pase directo a los partidos de definición por el cupo directo al máximo torneo continental.

El equipo que finalice segundo definirá la otra plaza peruana directa con el ganador de los partidos de ida y vuelta que jugarán el tercero y el cuarto de la Liga 1.

El equipo cusqueño había sido desplazado el miércoles pasado a la tercera posición por el Alianza Lima, que derrotó por 1-2 al Chankas, pero el viernes goleó por 3-0 al Sport Boys, con lo que llegó a 67 puntos en la clasificación anual, dos más que los aliancistas.

El Sporting Cristal, por su parte, venció por 2-1 al Cienciano y llegó a 60 unidades en la clasificación del año, con la certeza de que jugará los dos partidos previos para definir la disputa por el segundo puesto.

La próxima semana, en la última fecha del Clausura, la U visitará al Chankas, el Cusco hará lo mismo frente al Sport Huancayo, el Alianza Lima recibirá al UTC y el Sporting Cristal visitará al Atlético Grau.

La penúltima jornada del torneo peruano también permitió definir la clasificación del Melgar, Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso a la próxima edición de la Copa Sudamericana de 2026.

Aunque el Melgar ya terminó su participación en el torneo, se mantuvo en la quinta posición, con 56 puntos, mientras que el Atlético avanzó al sexto puesto, con 54, gracias a una victoria por 2-1 sobre el Alianza Universidad y el Garcilaso llegó a 52 tras su empate con la U.

El Sport Huancayo avanzó al octavo puesto, con 48 puntos, tras derrotar por 0-3 al UTC, pero puede perder esa posición si el Chankas, que tiene 47, derrota este lunes al ADT, en el partido que cerrará la penúltima jornada.

El próximo fin de semana, el Sport Huancayo recibirá al Cusco, el Chankas al campeón Universitario y el Cienciano, que también tiene opciones de ir a la Sudamericana, se enfrentará al Ayacucho.