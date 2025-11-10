Dovbyk agudiza la emergencia ofensiva del Roma

El Roma de Gian Piero Gasperini, colíder de la Serie A, tiene un problema en ataque. Sus dos delanteros centro titulares, Dovbyk y Ferguson, están lesionados, y dos jugadores que podrían paliar su baja como Dybala o Bailey, tampoco están disponibles.

El ariete ucraniano, último lesionado, tuvo que ser sustituido en el minuto 43 el domingo, ante el Udinese, por molestias en el cuádriceps que los exámenes médicos a los que se sometió este lunes confirmaron como una lesión más grave de lo esperado. El ex del Girona podría volver a finales de diciembre.

Dybala, por su parte, estará al menos otras dos semanas de baja por una lesión de grado medio en el bíceps femoral de su pierna izquierda sufrida cuando ejecutó un penalti en San Siro, ante el Milan.

Misma lesión sufre Bailey, aunque de menor gravedad. El jamaicano, que ya se lesionó a principios de temporada, no estuvo disponible en los dos últimos partidos pero podría llegar al próximo ante el Cremonese el 23 de noviembre, aprovechando la semana sin partidos que brinda el parón de selecciones.

El otro delantero centro del equipo, Ferguson, baja en los últimos tres duelos por una lesión en su tobillo derecho no acudió con la selección irlandesa en el mencionado parón.

El Roma, colíder junto al Inter de Milán, suma 24 puntos gracias a su gran trabajo en defensa. Con solo 5 tantos encajados, es el equipo que menos ha encajado de todo el campeonato en 11 jornadas. Sin embargo, su gran problema está en ataque, siendo el equipo con menos goles marcados (12) del top-6. El Inter, por ejemplo, suma un total de 26.