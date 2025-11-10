El América de la española Vilamala golea al Monterrey y avanza a la semifinal

Los tantos fueron doblete de Scarlett Camberos, uno de penalti, y goles de Kiana Palacios, Vilamala y Alondra Cabanillas El equipo dirigido por el toledano Ángel Villacampa empató 1-1 en el juego de ida del jueves pasado. Avanzó con total de 6-1.

Las Águilas chocarán en la semifinal contra el ganador entre Toluca y Guadalajara que se enfrentarán más tarde.

El América tomó la iniciativa desde el principio con Camberos y la estadounidense Sarah Luebbert como sus atacantes más incisivas.

Al minuto 13, Monterrey se quedó con 10 jugadoras por la expulsión de Karol Bernal por una falta sobre Scarlett.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El dominio local tuvo recompensa luego de que la árbitra decretó penalti por una falta sobre Camberos, que cobró ella misma a la izquierda de Paola Manrique para el 1-0 al 27.

Las Águilas marcaron el 2-0 al 40. La española Irene Guerrero centró al área hacia Kiana Palacios, quien con disparo de media vuelta superó la estirada de Manrique.

Ante el desconcierto visitante, el América marcó el tercero en tiempo de compensación, en un servicio desde la izquierda de Luebbert que remató Camberos.

En el segundo tiempo Monterrey sufrió otra expulsión. Daniela Monroy vio la tarjeta roja por un pisotón sobre Palacios al 48.

Con el rival entregado, al 65, Vilamala hizo el 4-0 gracias a un remate de derecha a centro de Montserrat Saldivar.

Alondra Cabanillas selló el 5-0 al 87 con débil remate a la red.

Más temprano el Tigres UANL, en el que juega la española Jenni Hermoso, eliminó al Juárez FC para situarse en la semifinal.

El jueves pasado, en el partido de ida Tigres triunfó 0-1; en el duelo de vuelta al equipo felino le bastó el 0-0 para avanzar a la siguiente instancia en la que se medirá al Cruz Azul, equipo que de manera sorpresiva eliminó al campeón Pachuca el sábado pasado con destacada actuación de la guatemalteca Ana Lucía Martínez.

En el juego de ida del miércoles anterior el Pachuca se impuso 1-2; en el partido de vuelta el Cruz Azul goleó 0-5 para consumar un 6-2 total.