El Atalanta despide a Ivan Juric

"El Atalanta anuncia que Ivan Jurić ha sido relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo, junto con sus colaboradores más cercanos. El Atalanta BC agradece a Ivan Jurić y a su equipo su compromiso y les desea todo lo mejor para el futuro", informó el club en un comunicado.
Juric, que llegó a la 'Dea' en verano como heredero de Gian Piero Gasperini, ganó solo 2 partidos de Serie A en 11 jornadas. El resto, 7 empates y 2 derrotas que dejan al club décimo tercero con 13 puntos.
En Liga de Campeones, 2 victorias y solo 1 derrota ante el vigente campeón, el PSG.
El 10 de noviembre es un día señalado en el calendario del croata, pues fue despedido exactamente hace un año del Roma.
Además, fue destituido de su entrenador del Southampton en abril de este mismo año.
En el horizonte del Atalanta, asoma como posible reemplazo el italiano Rafaelle Palladino, exentrenador del Monza y del Fiorentina.
La de Juric es la cuarta destitución en lo que va de temporada tras las de su compatriota Igor Tudor del Juventus Turín, del francés Patrick Vieira del Génova y del italiano Stefano Pioli del Fiorentina.