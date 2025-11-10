El San Diego golea al Portland y se enfrentará al Minnesota en semifinales del Oeste

El danés Anders Dreyer abrió el marcador en el minuto 5, mientras que el noruego Amahl Pellegrino amplió la ventaja en el 17. Ambos repitieron en el segundo tiempo (Pellegrino en el 53 y Dreyer en el 79) para poner el definitivo 4-0.

El San Diego, debutante este año en la liga, se enfrentará en las semifinales del Oeste (cuartos de final) al Minnesota. La otra semifinal del Oeste la disputarán el Vancouver y el Los Angeles FC (LAFC).

En el Este, el Inter Miami se medirá al Cincinnati, mientras que el Philadelphia Union se enfrentará al New York City.

Tras esta primera ronda que se jugó al mejor de tres partidos, las semifinales de conferencia ya se disputarán a partido único a lo largo del fin de semana del 22 y 23 de noviembre en el estadio del equipo con mayor puntaje en la fase regular.

