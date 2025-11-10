España se concentra con Fornals como novedad

Por primera vez desde que es seleccionador Luis de la Fuente citó a Fornals premiando su temporada en el Real Betis. El centrocampista asturiano vuelve a sentir la confianza de un técnico con el que triunfó en la selección sub-21 y fue la gran novedad en la llegada de los internacionales a la concentración en la Ciudad del Fútbol.

También el regreso de Fabián Ruiz, ausente desde la final de la Liga de Naciones el pasado junio, sin poder ser convocado por lesión en las dos últimas listas de De la Fuente. Lamine Yamal, vestido de negro, con zapatillas y gorra rojas, y un llamativo colgante de plata, fue la gran atracción en su regreso a la selección española tras caerse de la convocatoria en la ventana de octubre por la pubalgia que arrastra.

Los 26 jugadores convocados fueron llegando a cuentagotas a última hora de la tarde del lunes, recibidos en la residencia por De la Fuente y el director de la selección Aitor Karanka. Fue el inicio de la última concentración de 2025, año que cerrarán visitando el sábado a Georgia y midiéndose en el duelo entre los dos primeros de grupo el martes 18 de noviembre a Turquía en La Cartuja de Sevilla.

Los entrenamientos los iniciará la selección española en la tarde del martes, cuando abrirá las puertas de la Ciudad del Fútbol a los aficionados para la única sesión abierta de la semana, desde las 19:00 horas.

También se ejercitará en el mismo escenario la mañana del miércoles y el jueves, día en el que viajará por la tarde a Tiflis, donde el viernes, desde las 18:00 hora española (21:00 hora local), podrá sellar su pasaporte al Mundial 2026 en el Estadio Nacional Boris Paitchadze.

España encara la ventana de noviembre como líder del Grupo E, con 12 puntos. Aventaja en 3 puntos a su último rival, Turquía, al que goleó en su país (0-6). Georgia es tercera con 3 puntos y Bulgaría última sin sumar ningún punto.