Fabián: "Mejor imposible que volver a la selección para jugar en Sevilla"

Desde la final de la Liga de Naciones el pasado verano, en la que España cedió ante Portugal en la tanda de penaltis, Fabián no ha podido volver a enfundarse la Roja. Lo hará ante Georgia y Turquía, en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026 tras ser citado por el seleccionador Luis de la Fuente.

"Estaba con muchas ganas de volver, llevaba dos concentraciones sin poder estar con los compañeros y estoy muy contento por volver a la selección para dos partidos muy importantes", valoró a su llegada a la concentración en la Ciudad del Fútbol.

"Estamos a un pasito de poder volver a jugar un Mundial. Van a ser dos partidos muy difíciles, estamos con ganas e ilusión. Esperamos llevarnos dos victorias y pasar como primeros al Mundial", deseó.

Fabián mostró su felicidad por volver a jugar en Sevilla con la selección en un partido en el que estarán en la grada de La Cartuja, sus familiares y amigos.

"El primero es fuera, contra un gran amigo como Kvaratskhelia; y el segundo, mejor imposible: en una ciudad como Sevilla. Imposible volver a la selección mejor, ante toda mi gente. Seguro que va a ser un partido muy especial, delante de mi familia y amigos. Estoy deseando de que llegue ese día", sentenció.