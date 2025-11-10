Federación Turca traslada al comité de disciplina a 1.024 futbolistas por apuestas

Se trata de una medida "preventiva" en el marco de una amplia investigación de las apuestas en el fútbol profesional turco, lanzada por la TFF hace dos semanas, por las que ya han sido sancionados 149 árbitros y han tenido que dimitir 45 delegados de partido.

Entre los 27 jugadores de la Superliga trasladados al comité de disciplina hay dos del Galatasaray, dos del Besiktas y uno del Trabzonspor, acorde a la lista difundida por la TFF.

Salvo el Fenerbahçe, todos los equipos actualmente en los primeros diez puestos de la Superliga tienen entre uno y tres jugadores afectados.

En la 1. Liga, el segundo nivel del fútbol turco, hay 77 jugadores investigados, 282 en la 2. Liga y 629 en la 3. Liga, además de 9 sin categoría.

La TFF aún evalúa un posible traslado al comité de disciplina de otros 47 jugadores en los que consta una única vez una participación en apuestas.

Ante el gran número de jugadores de la 2. y 3. Liga actualmente en traslado al comité, la TFF suspende dos semanas todos los partidos de estos dos niveles de competición para dar oportunidad a los clubes afectados de rehacer sus equipos.

Además ha iniciado negociaciones con la FIFA para añadir un período extra de 15 días a la ventana de invierno de fichajes.

La Federación ha convocado una reunión extraordinaria para la tarde de mañana, martes, informa la televisión turca NTV.

El escándalo de las apuestas ha creado un gran revuelo en el fútbol turco y la TFF ha prometido erradicar el fenómeno de raíz, aún matizando que no hay indicios de amaños organizados y que la mayoría de los árbitros investigados perdían dinero con las apuestas.

Sin embargo, un tribunal de Estambul envió este lunes a prisión preventiva a siete árbitros y al presidente del club Eyüpspor, Murat Özkaya, por supuestos intentos de amañar resultados.