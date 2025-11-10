Gil Marín: “Apollo respeta la historia y la identidad del Atlético y su afición”

“Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a un nuevo socio comprometido con el club. Apollo Sports Capital es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético de Madrid y de su afición, al tiempo que aporta recursos y entusiasmo adicionales para ayudar a mantener nuestro crecimiento y competitividad”, expresó el directivo en declaraciones a los medios del club.

“De cara al futuro, juntos vemos una gran oportunidad para impulsar un crecimiento sólido y sostenible de Atlético de Madrid, sobre la base de nuestro legado. Para mí era importante contar con un socio inversor a largo plazo que creyera en nuestra estrategia y pudiera potenciar nuestras actividades fuera del terreno de juego con el desarrollo de la Ciudad del Deporte”, explicó el consejero delegado del club.

Gil Marín valoró que “esta próxima fase ilusionante se apoyará en el modelo que ha impulsado” el “progreso en los últimos años” del Atlético de Madrid, que “no estaría en la posición en que se encuentra hoy sin el apoyo de Wanda Group, Quantum Pacific y Ares (accionistas en el pasado el primero y actuales los otros dos), cuyo respaldo” lo “ha fortalecido en momentos decisivos”.

“Nuestros logros reflejan asimismo la dedicación de nuestros empleados, el compromiso de nuestros jugadores y entrenadores y, por encima de todo, la pasión inquebrantable de nuestros aficionados, el verdadero corazón y el alma del club”, resaltó.

