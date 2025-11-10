Italia pierde a Kean por lesión

"El delantero del Fiorentina se lesionó jugando con su club y no podrá responder a la convocatoria", informó la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

El delantero se lesionó durante el partido de Liga Europa ante el Mainz 05 y no estuvo convocado este domingo en el duelo ante el Génova de Serie A.

En su puesto entró Nicolo Cambiaghi, delantero del Bolonia que asistió en la victoria ante el Nápoles que dejó a su equipo a solo tres puntos del liderato.

Italia, que tiene asegurada al menos su presencia en la repesca, mantiene también la remota posibilidad de acabar primera de grupo y certificar su clasificación de manera directa a una cita mundialista que no disputa desde 2014.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tiene que ganar los dos partidos goleando en ambos para superar la diferencia de goles (Noruega +26, Italia +10) o esperar el tropiezo de la selección de Erling Haaland ante Estonia y ganar en el duelo decisivo entre ambas selecciones en San Siro.

El primer duelo será el 13 de noviembre en Chisnau, capital de Moldavia; mientras que el segundo será en Milán, ante la selección de Erling Haaland.