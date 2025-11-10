Kevin Mac Allister y Lisandro Martínez, novedades en una concentración sin Enzo Fernández

Además, el también central Lisandro Martínez estará en la concentración de la selección argentina en Algorfa (Alicante), donde continuará con su rehabilitación aunque no jugará, mientras que el centrocampista del Chelsea Emzo Fernández es finalmente baja por molestias en la rodilla.

Lisandro Martínez continuará con los trabajos de recuperación de la rodilla izquierda junto al cuerpo médico de la selección, si bien la propia federación argentina ha descartado cualquier posibilidad de que el jugador esté disponible para el partido ante Angola del próximo viernes.

El defensa del Manchester United sufrió el pasado mes de febrero la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y recientemente se incorporó a los entrenamientos con su equipo, con el que aún tampoco ha reaparecido.

Enzo Fernández, por su parte, confirmó este domingo su ausencia de la convocatoria de común acuerdo con el cuerpo médico y el seleccionador, Lionel Scaloni.

El centrocampista del Chelsea lleva arrastrando molestias y dolores en una rodilla, por lo que ha decidido parar para evitar que la lesión pueda ir a más. “Necesitamos cuidar la rodilla para lo que viene”, declaró el futbolista a los medios.

En cuanto a Kevin Mac Allister la llamada de Scaloni, supone su primera convocatoria con la selección absoluta de su país y compartirá concentración con su hermano pequeño Alexis Mac Allister.

De hecho, el central no ha sido internacional tampoco en las inferiores porque aunque estaba convocado para el Sudamericano sub 20 de 2017 una grave lesión en la rodilla izquierda lo impidió.