Nadiem Amiri abandona la concentración de Alemania y se incorpora Assan Ouédraogo

Berlín, 10 nov (EFE).- Nadiem Amiri, centrocampista del Mainz, tuvo que abandonar por molestias en los abductores la concentración de la selección alemana que dirige Julian Nagelsmann, quien convocó en su lugar a Assan Ouédraogo, del Leipzig, para los próximos partidos de la fase de clasificación del Mundial 2026.