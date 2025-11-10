Nadiem Amiri abandona la concentración de Alemania y se incorpora Assan Ouédraogo

Según informó en un comunicado la Federación de Alemania de Fútbol (DFB), Amiri no podrá "estar a disposición del seleccionador nacional Julian Nagelsmann para los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial, contra Luxemburgo y Eslovaquia".
La federación germana explicó que el jugador, que dejó la concentración este lunes, sufre "molestias en los abductores" y anunció que será sustituido por Assan Ouedraog, centrocampista del Leipzig de 19 años.
Alemania jugará contra Luxemburgo a domicilio el próximo viernes y frente a Eslovaquia en casa el lunes.