10 de noviembre de 2025 - 13:35

Nadiem Amiri abandona la concentración de Alemania y se incorpora Assan Ouédraogo

Berlín, 10 nov (EFE).- Nadiem Amiri, centrocampista del Mainz, tuvo que abandonar por molestias en los abductores la concentración de la selección alemana que dirige Julian Nagelsmann, quien convocó en su lugar a Assan Ouédraogo, del Leipzig, para los próximos partidos de la fase de clasificación del Mundial 2026.

Por EFE

Según informó en un comunicado la Federación de Alemania de Fútbol (DFB), Amiri no podrá "estar a disposición del seleccionador nacional Julian Nagelsmann para los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial, contra Luxemburgo y Eslovaquia".

La federación germana explicó que el jugador, que dejó la concentración este lunes, sufre "molestias en los abductores" y anunció que será sustituido por Assan Ouedraog, centrocampista del Leipzig de 19 años.

Alemania jugará contra Luxemburgo a domicilio el próximo viernes y frente a Eslovaquia en casa el lunes.